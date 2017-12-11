Şenol Güneş saldırı iddiaları hakkında konuşmayalım dedi

İddialara göre; Kayserispor - Beşiktaş maçında ilk yarının sona ermesiyle iki takım oyuncuları ve teknik ekipleri soyunma odalarına doğru gitmeye başladı. Tam da bu sırada bir taraftar Şenol Güneş'e tokat attı.

AA

"OLANI SÖYLEMEYECEĞİZ"

1-1'lik eşitlikle biten maçın sonunda muhabirin 'tokatlı saldırı' iddialarını sorması üzerine Şenol Güneş, "Ülkemiz güzel ülke o konuları konuşmayalım. Kayseri güzel bir şehir, maça girdi ne güzel. Biz o darbeleri yeni yemedik, eskiden beri yedik. Olanı da söylemeyeceğiz" şeklinde cevap verdi.

Şenol Güneş: Biz o darbeleri yeni yemedik VİDEO