Şenol Güneş: Şampiyon olacağız

Habertürk'e konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, şampiyonluk yarışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Güneş, bu sene de ipi göğüsleyeceklerini söyledi.

İşte Güneş'in sözleri:

BAŞLIĞI VEREYİM: ŞAMPİYON OLACAĞIZ

''Türk futbolunun en önemli problemlerinden biri kulüplerin gelir-gider dengesizliği... Gelirleri belli, giderler belli. Türkiye’de iki sene şampiyon olduk, üçüncü sene de şampiyon olacağız... Başlığı vereyim de... (Gülüşmeler). Gazeteler yazıyor, borçlarımız büyüyor diye... Bu takımlar niye çalışıyor ki anlamadım. Bakıyoruz hem şampiyon oluyoruz hem de borçlar büyüyor.''





TÜM TÜRKİYE'Yİ İLGİLENDİRİYOR

''Beşiktaş olarak içeride ve Şampiyonlar Ligi’nde yarışıyoruz. Alacağımız her puan sadece bizi değil, tüm Türkiye’yi ilgilendiriyor. İki takımla direkt Şampiyonlar Ligi’ne gitseniz, Avrupa Ligi’nde takım sayısı çoğalsa, sadece sportif başarı değil, gelecek adına, Türk futbolunun marka değerini yükselterek, yeni gençlerin önü açılır. Ama orayı geçemediğimiz için orayı göremiyoruz. O konuşulmuyor, daha sezona başlarken kim şampiyon olacak, üç dört takımdan biri olacak. 2.3.4. olmak evet kötü sonuç ama dünyanın sonu değil ki. Devam edeceksin. Böyle olunca bir yıl sonra iyi takım kalamıyor o zaman. Hemen tekrar değişikliğe gidiliyor. Yönetimlerin işi zor. Geçici olarak saha sonuçları kötüyse, duramayacağı için ona göre transfer yapıyor.''

