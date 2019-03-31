Şenol Güneş: Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında karşılaşacağı Ç. Rizespor maçının hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde çalışan Beşiktaş, tıpkı hocaları gibi milli takımlarından dönen isimlerle tam kadro çalıştı.

LİGDE HEDEFİMİZE ULAŞMALIYIZ

Son günlerde Beşiktaş'taki geleceğiyle ilgili spekülasyonlar üzerine oyuncularına seslenen tecrübeli çalıştırıcı, "Benim bir yere gittiğim yok. Hepiniz gibi benim de bu kulüple kontratım var. Kontrattan da öte bir sorumluluğum, bir meslek ahlakım var. Şartlar bunu gerektirdi. Ligde hedefimize ulaşmalıyız. Rehavet istemem. Hedefsiz değiliz. Karşımızda 2. yarının en iyi, en formda takımı olacak. Zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek yolumuza devam etmeliyiz" dedi.

"ALACAK VERECEK İŞERLİ ÇÖZÜLÜR"

Oyuncularını sık sık motive etmeye çalışan Şenol Güneş, mali anlamda külüple sorun yaşayanların da sadece yeşil sahaya odaklanmalarını istedi.

Hedeflerinin net olduğunu belirten Güneş "Şampiyonluk yarışının iki takım arasında geçecek gibi görünmesi motivasyonunuzu kırmamalı. Alacak verecek işleri çözülür. Türkiye'de her kulübün yaşadığı finansal sorunları yaşadık. Bunun çok speküle edilmesi, yalnızca bizde yaşanıyormuş gibi algı oluşturulması moralinizi bozmasın. Sizler tecrübeli ve iyi futbolcularsınız. En güzel cevabı sahada vereceğiz. Şampiyonlar Ligi vizesi almak için tüm gayretimizi göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.