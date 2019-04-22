Şenol Güneş şampiyonluğa inanıyor

Süper Lig'de dün oynanan karşılaşmada Başakşehir ile Rizespor 1-1 berabere kaldı. Lider Başakşehir'le Galatasaray arasındaki fark 3'e inerken, Beşiktaş da şampiyonluğa inancını koruyor.

BEŞİKTAŞ KAZANIRSA FARK'E DÜŞECEK

Bu akşam Sivasspor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş, rakibini yenerse Başakşehir'le puan farkını 5'e indirecek ve son 5 haftaya şampiyonluk potasında girecek.

Galatasaray ile Başakşehir'in karşılaşacağını, bunun yanında sarı-kırmızılı takımın ise zorlu bir fikstürü olduğunu belirten Güneş, iki takım arasından sıyrılarak ligi zirvede bitirebileceklerini ifade etti.

3 puanlı sistemde mevcut puan farkının kapanabileceğini aktaran Güneş şöyle konuştu: "Hem şampiyonluk hem de Şampiyonlar Ligi şansımız devam ediyor. Önümüzde büyük bir fırsat var, üstelik Galatasaray'la da maçımızın olması bizim için avantaj. Tüm maçları kazanalım."