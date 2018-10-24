Şenol Güneş şampiyonluğa odaklandı

Beşiktaş'a 2 yıl üst üste şampiyonluk sevinci yaşatan Güneş'in, geçen yıldan bu yana yaşanan düşüşün ardından takımdan ayrılacağı iddia ediliyor. Başarılı hoca sezon sonunda siyah-beyazlı ekipteki görevini bırakacağı yönünde çıkan haberlere açıklık getirdi.

HER KULÜPTE SORUNLAR YAŞANIYOR

Son dönemde fikir ayrıklarının yanı sıra maddi olarak da Fikret Orman ve yönetimle ters düştüğü yönünde çıkan haberleri yalanlayan Güneş, her takımda böyle sorunlar yaşandığının altıını çizdi.

ÜÇÜNCÜ ŞAMPİYONLUĞU İSTİYORUM

Beşiktaş'ı, UEFA lisansı konusunda köşeye sıkıştırma gibi bir düşüncesinin olmadığını söyleyen Güneş'in, maddi sorunların bir an önce aşılarak takımın şampiyonluk yarışına motive olması için çaba harcadığını söylediği bildirildi.

Ödemelerde gecikme olsa bile, bu tür nedenlerden dolayı Beşiktaş'tan ayrılmayı hiç aklına getirmeyen deneyimli hocanın, "Tek gayem burada üçüncü kez şampiyonluk görmek. Lig uzun bir maraton. Bu yarışta daha çok şeyler yaşanacak. Tüm kulüplerde sorunlar oluyor. El ele verilince bu sorunlar aşılır" ifadelerini kullandığı öğrenildi.