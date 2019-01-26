Şenol Güneş: Şampiyonluk büyük takımlar için geçerli

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

"TRANSFER Q7 VE YÖNETİM ARASINDA"

Sakatlanan Mirin için konuşan tecrübeli antrenör, "Isimat Mirin'in bel kısmında bir ağrı var, ne kadar önemli bakacağız" ifadelerini kullandı.

Ricardo Quaresma'Nın kırmızı kart görmesi ve transfer iddialarıyla ilgili soruya yanıt veren Şenol Güneş: "Quaresma'nın kalmasıyla ilgili durum oyuncu ve yönetim arasında. Quaresma istekliydi ama daha etkili olabilirdi. Lens de daha etkili olabilirdi. Quaresma'nın kırmızı görmesi yanlış. Rakibin agresifliğini oyuncuların daha sakin götürmesi gerekiyordu, yanlış yaptı." açıklamasını yaptı.

"ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA OLACAĞIZ"

Güneş, kendi performansını nasıl bulduğu ile ilgili bir soruya ise, "Kendimle ilgili kanaatimi size söylemek zorunda değilim. Onu siz değerlendirin." yanıtını verdi.

Şampiyonluk yarışının sonuna kadar içinde olmak istediklerini anlatan tecrübeli çalıştırıcı, "Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Kazanıp bu yarışın içinde olmak istiyoruz. Bugün de o niyetle oynadık ama başarılı olamadık. Şampiyonluk büyük takımlar için her zaman geçerli bir hedeftir. Bu yarışta olacağımızı düşünüyoruz. Oyun ve sonuç olarak bunu kovalayacağız." diyerek sözlerini tamamladı.