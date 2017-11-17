Şenol Güneş: Seyirci yeterli desteği gösterdi

Sahaya kazanmak için çıktıklarını dile getiren Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “İyi bir rakiple oynayacağımızı biliyorduk. Oyun üstünlüğü skora yansımadı. Daha fazla pozisyon bulabilirdik. Kazanmak için yeterli pozisyon da vardı. Seyirci yeterli desteği gösterdi. Oyuncularım ellerinden gelen gayreti gösterdi. Biz futbol oynamaya çalışıyoruz. Üzgünüz, iki puan ve iki oyuncu kaybettik. Hayat devam ediyor. Önümüzde çok önemli bir Porto maçı var. Pepe’nin sakatlığı var ama çok önemli boyutta değil" ifadelerini kullandı.

HAKEME TEPKİ

Şenol Güneş, "Oyunun temposu çok kesildi. Oyunu 7-8 dakika uzatmak önemli değil, oyunun akıcılığını kesmemek önemli" şeklinde konuştu.