Şenol Güneş: Sezon sonunda ayrılacağım gibi görünüyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bir basın toplantısı düzenledi.

Güneş, sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta kalmak istediğini ancak son kararı yönetimin vereceğini söyledi.

KALMAK İSTİYORUM AMA KARAR YÖNETİMİN

Tecrübeli teknik adam, "Ayrılacağım son gün bile, ilk günkü gibi çalışacağım. Sezon sonunda ayrılacağım gibi görünüyor. Burada kalmak için özveri yapan benim. Benim gidip kalma kararımı yönetim verecek. Önümüzdeki sene için Beşiktaş'ta kalma hissini yaşamadım. Bu duyguyu yaşamadım" şeklinde konuştu.