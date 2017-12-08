Şenol Güneş: Son 16'da pes etmeyeceğiz

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Şampiyonlar Ligi'nde grubunu namağlup lider tamamlayan takımına teşekkür ederken, şimdiden yeni rakibi beklemeye başladı.

Mutlu olduklarını, ancak önlerinde sevinmek için uzun bir zaman olmadığını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Oyuncularım oldukça rahatlar. Gruptan hiç yenilgi almadan çıkmak büyük başarı. Oynayan, oynamayan herkesin bu başarıda payı var. Kimseyi ayırmıyorum" ifadelerini kullandı.

PES ETMEK RUHUMUZDA YOK

Devler Ligi'nin çok büyük bir organizasyon olduğunu hatırlatan Güneş, "Futbolun en büyük vitrini burası. Burada başarılı olduysak, iyi yoldayız demektir. Ancak anı yaşamak lazım. Önümüzde bir kura çekimi var. Çok büyük bütçeli takımlara karşı başarıya ulaşmak hiç kolay değildir. Ama pes etmek ne benim ne de Beşiktaş'ın ruhunda var. Mücadele edeceğiz, sahada savaşacağız ve neler olacağını hep birlikte göreceğiz" açıklamasını yaptı.