Şenol Güneş sonrası sosyal medyada dönen caps

Siyah-beyazlı ekibin 2015 yılında göreve getirdiği Şenol Güneş, TFF ile anlaştı ve A Milli Takımın yeni hocası oldu. Federasyondan yapılan açıklamaya göre Güneş, 1 Haziran 2019'da göreve başlayacak.

GÜNEŞ, BİRÇOK RAKİBİNİ GERİDE BIRAKTI

Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta görev yaptığı dönemde ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe birçok hoca değiştirdi.

Güneş, siyah-beyazlı ekipte görev yaparken aynı dönemde sarı-kırmızılı takım Hamza Hamzaoğlu, Mustafa Denizli, Riekerink ve Tudor'u göreve getirip ardından yollarını ayırdı. Bu dönemde sarı-lacivertliler ise Pereira, Advocaat, Aykut Kocaman, Cocu ve Koeman'la çalıştı. Galatasaray son olarak Fatih Terim'le, Fenerbahçe ise Ersun Yanal'la anlaştı.

TERİM GELDİKTEN SONRA ŞAMPİYON OLDU

2017 Aralık'ta Fatih Terim'i takımın başına getirmesiyle ivme kazanan Galatasaray, sezonu şampiyon tamamladı. Deneyimli teknik adamın gelmesinden sonra Galatasaray yükselişe geçerken, Beşiktaş'ta düşüş yaşandı.

Beşiktaş'ın geçen sezon şampiyonluğu kaçırması ve bu yıl da lider Başakşehir'in 11 puan gerisinde kalması Şenol Güneş ile camia arasında bir krize neden oldu. Milli Takım'la anlaşan Güneş, en geç sezon sonu ayrılacak.