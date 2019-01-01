Şenol Güneş sözleşme teklifini kabul etti

Beşiktaş'a 12 Haziran 2015’te teknik direktör olan ilk iki sezonunda siyah-beyazlılara ligde şampiyonluk yaşatan, Avrupa’da saygınlık kazandıran teknik direktör Şenol Güneş’in bu sezon takımıyla istenilen performansı gösterememesi Kartal’ın yöneticilerini huzursuz etmişti. Ancak yönetim her şeye rağmen onunla devam etme kararı aldı.

DEDİKODULARA NOKTA KOYDU

Star'ın haberine göre; Camiada ve taraftarlar arasında Şenol Güneş’in huzursuz olduğu ayrılacağı hatta Milli Takım’ın başına geçeceği iddia ediliyordu. Ancak tecrübeli teknik adamın Siyah-Beyazlı yöneticilerle yaptığı son görüşmede imzaya hazır olduğunu beyan ettiği öğrenildi. Böylece Güneş, hakkında çıkarılan dedikodulara da nokta koydu. Güneş’in Beşiktaş’la 1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

HOCAMIZLA DİLİMİZ ORTAK

Kartal'ın yöneticilerinden Metin Albayrak, teknik direktör Şenol Güneş de dahil olmak üzere yönetimin birlikte aynı ortak dili kullandığını, aynı şekilde düşünüp hareket ettiğini söyledi. Albayrak, “Hocamızla imza konusunda bir sıkıntımız yok. Onun tek düşüncesi Antalya kampındaki çalışmalar” ifadelerini kullandı.