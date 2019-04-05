Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne çift taraflı tribün

Trabzon'da Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde 2 bin kişilik çift yönlü tribün inşa ediliyor.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Yavuz Selim Sahası ve çevresindeki düzenlemeler sürecinde amatör ve profesyonel takımların maçlarının ağırlıklı olarak Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yan yana olan sentetik ve çim sahalarda oynandığı belirtildi.

YIL SONUNA BİTİRİLMESİ PLANLANIYOR

İki saha arasında yapılacak çift yönlü tribün projesinin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ihale edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Milletvekilleri ve Valiliğin destekleriyle hızlandırılan süreç sonrası yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanan tribün inşaatı başladı. Çalışmalar kapsamında ilk önce 97 forekazık dikilecek. TFF kriterlerine uygun olarak hazırlanan proje kapsamında sentetik sahada amatör, çim sahada ise profesyonel takımların maçları oynanacak. Bu proje, iki sahaya bakan çift yönlü seyir ve kullanma özelliği dolayısıyla ilk olacak."

Açıklamada ayrıca Trabzon Gençlik ve Spor Müdürü Birdal Öztürk'ün şu ifadeleri yer aldı: "Trabzon'da futbolun gelişimine büyük katkı sağlayan, on binlerce çocuk ve gencin futbola başladığı Yavuz Selim Sahası'nda yaşanan atmosferin burada da gerçekleşmesini arzuluyoruz. Bu proje ile kulüpler son derece modern bir tesise kavuşacak."

Çift yönlü tribün 2 bin kişi kapasiteli olacak. Protokole 117, basına 35 kişilik yer ayrılacak tribünde 4 hakem ve 13 soyunma odası bulunacak. Doping, toplantı, yönetim, yayın, temsilci ve gözlemci odaları ile idari ofis, kantin ve mescit de yapılacak.