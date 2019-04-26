Şenol Güneş takımı motive ediyor

Beşiktaş'te gözler kalan son 5 maça çevrildi. Lider Başakşehir'le puan farkını 6'ya düşüren siyah-beyazlı takım, kalan maçlarını kazanıp rakiplerinin puan kaybı yaşamasını bekleyecek.

Beşiktaş kalan maçlarını kazanır Başakşehir ise 2 maç kaybederse, sihay-beyazlı takımın 3'lü averajla şampiyon olma şansı var.

Öte yandan Galatasaray'la arasında 3 puan bulunan Beşiktaş, puan farkını koruyup ezeli rakbiyle oynayacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak Şampiyonlar Ligi'ne gidebilme ihtimalini de planlıyor.

ŞENOL GÜNEŞ TAKIMLA TOPLANTI YAPIYOR

Beşiktaş'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Teknik Direktör Şenol Güneş takımla sık sık toplantı yaparak onları motive etmeye çalışıyor.

Güneş'in toplantılarda, "Şampiyonluk şansımız hala var. Başakşehir 2 maçta yenilir biz de 5 maçtan 15 puanla ayrılırsak şampiyon olabiliriz. En azından Devler Ligi'ne gitme şansımız sürüyor" dediği öğrenildi.

LİGİN EN İYİ TAKIMI BİZİZ

Beşiktaşlı oyuncular da kendi aralarında yaptıkları toplantıda, "Ligin en iyi top oynayan ekibiyiz. Biz yeter ki her maçı kazanalım. Sonuçta nasıl bir tablo ortaya çıkar göreceğiz" ifadesini kullandı.