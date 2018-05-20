Şenol Güneş: Talisca, İngiltere'ye transfer oldu

Sivasspor galibiyeti sonrası konuşan Şenol Güneş, Brezilyalı futbolcunun Premier Lig'den bir takıma gideceğini açıkladı.

"O KADAR KÜÇÜK DÜŞÜNMEYİN"

Talisca'nın ayrılığını açıklayan Şenol Güneş'in maç sonu şu şekilde:

"Talisca zaten devre arasında gitmişti. Maalesef giden bir oyuncumuz. Talisca'nın gitmesine üzüldüm. Biraz daha kalsaydı hem bizim için hem kendisi için iyi olurdu. İyi bir kulübe gittiği için mutluyum. Anlaşmasını yaptı zaten."





Talisca'nın hangi takıma transfer olduğu sorusunu yanıtlamayan Şenol Güneş, "Hangi takıma transfer olduğunu söyleyemem. Cenk'e rakip olabilir" dedi.

Wolverhampton'a gidip gitmediği sorulan Güneş, bu soruyu ise, "Bu kadar altları düşünmeyin, daha üstteki takımları düşünün" yanıtını verdi.

MANCHESTER UNİTED'LA ANLAŞTI

İngiliz basını Talisca'nın Manchester United'la anlaştığını yazdı. Brezilyalı futbolcuyu Mourinho'nun çok istediği ve imzaların 31 Mayıs'tan sonra atılacağı ifade edildi.

TALİSCA: ÇOK GÜZEL 2 SENE GEÇİRDİM

Transferle ilgili de konuşan Talisca, "Çok güzel iki sene geçirdim. Burada çok büyük gelişme kaydettim. Kulüp çalışanları, teknik heyet, futbolcu arkadaşlarımın bunda rolü çok büyük. Mutlu bir aile ortamı oluşturdular ve bunu bana hissettirdiler. Başım dik bir şekilde buradan ayrılıyorum. Menajerlerimle konuştum. 2 senede iyi işler yaptık. İlk sezon şampiyon olduk. Beşiktaş formasıyla şampiyon olmanın gururuyla buradan ayrılıyorum" şeklinde konuştu.