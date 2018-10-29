Şenol Güneş: Taraftar müşteridir

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 4-1 kazandıkları Rizespor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

"Bizim için de, takım için de taraftar müşteridir. Taraftar takımın sembolü ve gururudur. Hepimiz gelip geçiciyiz, taraftar ile bir mesaj veriyorsun kamuoyuna. Şahsıma ilgi için teşekkür ediyorum ama daha çok sahnede olan oyuncularıma istiyorum."

"TARAFTAR-OYUNCU İLİŞKİSİ DAHA İYİ OLSUN"

"Hafta içi kötü oynadığımız bir maç vardı. Oyun olarak sıkınıtılarımız vardı. Kısmen eksiklerimiz vardı. Taraftar oyuncu ilişkisinin daha iyi olmasını istiyordum. Kısmen oldu. Bu takıma destek veren taraftar, morali veren taraftar. Sahada hata yapsalar bile bunlar bizim oyuncumuz. Biz birlikte başarıyı elde eden bir takımız, o yüzden ayrıma düşmemeliyiz."

"AYRIMCILIK OLMAMASI GEREKİYOR"

"Sonuçlar kötü gittiği zaman herkesin morali bozuluyor. Üzülmemek için, daha mutlu olmak için daha el ele vermek gerekiyor. Bizim de görevimiz onlara layık bir oyun oynayıp sonuçlar almak. Biz taraftarımızla birlikte başarıyı hedefliyoruz. Ayrımcılık olmaması gerekiyor. Bunun için de sahadaki sonuçların iyi olması lazım. Kötü sonuçta herkesin morali bozulur. Biz de üzülüyoruz."

"BİR TEK KAYBIMIZ RICARDO OLDU"

"Daha farklı da bitebilirdi ama pozisyon veren takım olarak eksiklerimiz var. Sarı kart sebebiyle hiçbir oyuncuyu kaybetmek istemiyorduk, Ricardo'dan beklemiyordum. Bir tek kaybımız kart olarak Ricardo oldu."

"MUSTAFA İYİYDİ, OLUMLUYDU"

"Mustafa çalışıyor, fizik olarak dalgalanma geçirdi. Ortaya girip oradan hücuma gelmesini iyi yapabilecek bir oyuncu. Oyun anlayışı anlamında ama biraz orta sahada eksik kaldık, bu da normal. Mustafa iyiydi, olumluydu. Şans faktörünü verince değerlendirmek lazım."