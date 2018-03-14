Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bayern Münih'e 3-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"OYUN OLARAK KAYBETMEDİK"

Elenmelerine rağmen rövanş maçında oyun olarak iyi oynadıklarını söyleyen Şenol Güneş, "Sonuç olarak kaybettik. Bayern Münih'e karşı kaybetmek üzüntü verici. İki maçta da beklenmeye skorla kaybetmek çalışmamızın karşılığı değildi. Yatırım farkı var ama yine de bu olmamalıydı. Bu taraftarın karşısında kaybetmek üzüntü verici. Şu andan sonra ne yapacağımıza bakacağız. Taraftarlara ve takıma teşekkür ederim. Oyun olarak kaybetmedik ama sonuç olarak 3-1 kaybettik. Yenecek goller değildi. Her top kaybından sonra pozisyon verdik, kendimizi iyi görüyoruz ama ligimizdeki eksiklerden dolayı bunu yaşadık. Ligimizde bu pozisyonlarda gol yemiyoruz ama Bayern Münih maçında bu golleri yedik. Biraz daha futbol konuşan bir ülke olursak, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, kim Avrupa'da olursa daha iyi işler yapacaklardır." dedi.

Şenol Güneş: Taraftara mahcup oldum VİDEO

"TARAFTARA KARŞI MAHCUP OLDUM"

Karşılaşmanın ardından taraftarların kendisine büyük destek göstermesiyle ilgili konuşan Şenol Güneş, "Mağlup olunca soyunma odasınagittik, destek olmayacağını düşündüm. Ancak daha fazla destek verdiler. Taraftara karşı mahcup oldum, onlara daha fazlasını vermek istiyorum. İyi futbol oynamak zorundayız. Eksik kalıyoruz, yeterli değiliz. Futbolun güzel olması herkesin görevi. Hep saha dışına çıkıyoruz, bu da futbolu kötülüyor. Gelen taraftarın futbolu beğendiğini düşünüyorum. Şahsıma gösterilen destekten dolayı da teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.