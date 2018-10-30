Şenol Güneş taraftara seslendi

Şenol Güneş, 4-1 kazandıkları Çaykur Rizespor maçında taraftar ve oyuncular arasındaki gerginliği bitirmek istediklerini söyledi.

Oğuzhan Özyakup'u Çaykur Rizespor maçında oynatarak olumsuz tabloyu yok etmeye çalıştığını belirten Güneş, "Oğuzhan istiyor ama bir türlü üstündeki yükü atamadı. İstediği gibi verimli olamadı. Seyircinin istediği yaratıcı paslarda ve gidip gelmelerde eksik kaldı. Seyirciyle kopmaya başladı. Başkalarına olmadı ama maalesef ona oldu." dedi.





"TARAFTAR OYUNCU İLİŞKİSİNİ DÜZELTMELİYİZ"

İkinci yarıda da avantajlı olduklarını anlatan Güneş, "Bu maçta özellikle 3 puan önemliydi. Aynı zamanda iyi oynayıp, taraftarlar ile oyuncu ilişkisindeki olumsuzlukta mesafe almak istiyorduk. Bazı oyuncularda kırılmalar oldu. Kartı olanların bazılarını dinlendirdik. Ancak Quaresma, beklemediğim şekilde kart gördü." diye konuştu.

Güneş, şampiyonluk yarışında yolun daha uzun olduğunu vurgulayarak, "Çok puan kaybımız var. İki puan ortalamasının altına düşmemiz bize yakışan şey değil. 26 puanın altında olmamamız gerekiyordu. Maalesef onlar oldu. İki yenilgi de beklenen şey değil. Yeni bir çıkışa ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.