Şenol Güneş: Tepkiler abartı olabiliyor

Beşiktaş'ta 4. sezonunu geçiren Şenol Güneş, ilk kez böyle bir tepkiyle karşılaştı. Taraftarın maç esnasında hesap sorduğu Güneş, eleştirilerin oyuncular üzerinden yapılmaması gerektiğini söyledi.

"RAKİP DAHA GÜÇLÜYDÜ"

Kötü bir oyun ortaya koyduklarını kabul eden tecrübeli çalıştırıcı, "Kötü bir sonuç Üzgünüz. Takım ilk yarıda oyun disiplininden çok kopuktu. Rakibin golleri bulmasıyla gücü de artmaya başladı. Rakip bizden daha iyiydi ve daha güçlüydü, kazandı." dedi.

Güneş, "Taraftarlar üzüntülerini de, sevgilerini de abartılı kullanabiliyor. Bu kulüp, yönetimiyle, başkanıyla, oyuncusuyla, taraftarıyla bir bütün. Sorumluluk takım adına benim." ifadelerini kullandı.

"MESAJLARI ALDIK"

Yıkılıp teslim olmayacaklarını dile getiren Şenol Güneş, "Geçmişte yapılan hataları konuşmak yerine bugün ne yapacağımızı konuşmak lazım. Teslim olup, yıkılıp, kaybettiğiniz maç sonrası savaşmayan bir takım olursanız bir takım olamazsınız." şeklinde konuştu.

Beşiktaş'ın hocası sözlerine şöyle devam etti;

"Daha fazla birbirimize sarılarak gitmemiz gerekiyor. Herkesin kulübün başarısı için çalışacağını düşünüyorum. Bu tip yanlışlar yaparsak daha kötü duruma düşeriz. Seyirciye direkt cevap vermek de doğru değil, taraftarın eleştiriyi oyuncular üzerinden yapması da doğru değil. Biz mesajları aldığımızı düşünüyorum."