Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in, milli takımı çalıştırdığı son dönemde sözleşmesi tek taraflı feshedildiği gerekçesiyle Türkiye Futbol Federesyonu'na (TFF) açtığı 12 milyon 950 bin liralık (3 milyon 500 bin euro) tazminat davası sonuçlandı.

9 MİLYON TL TAZMİNAT ÖDENECEK

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Fatih Terim'e sözleşmesini haksız yere fesih ettiği gerekçesiyle yaklaşık 9 Milyon TL faiziyle tazminat ödemesine karar verildi.

Beyaz TV'de Ertem Şener'in sunduğu Derin Futbol programında, Fatih Terim dahil dünden bugüne TFF'nin milli takımda görev yapan hocalara ödediği tazminatlar yayına getirildi.

"MAAŞ ALMADIM, NE TAZMİNATI?"

Şenol Güneş, milli takımı çalıştırdığı dönemde 6,5 milyon TL tazminat aldığı açıklamasına canlı yayına bağlanarak düzeltmede bulundu.

Ertem Şener'in telefonundan yayına bağlanan Şenol Güneş, "TFF'den tazminat almadım. Ben zaten maaş almadım, ne tazminatı? Bütün dosyaları da gönderirim. Bu yanlışı düzeltmeniz için yayınınıza bağlanmak zorunda kaldım." dedi.

Şenol Güneş: TFF'den bırak tazminatı, maaş bile almadım