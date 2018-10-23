Şenol Güneş TL üzerinden maaşı kabul etmedi

Türk lirasını koruma kanunu kapsamında yapılan yerli oyuncuların ve teknik adamların sözleşmeleri TL'ye çevriliyor. Beşiktaş'ta bu kanun çerçevesinde çalışmalarını sürdürürken, henüz anlaşma sağlanamayan isimler var.

TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

Milliyet Gazetesi'nden Mustafa Anıklı'nın haberine göre, dövizden Türk lirasına geçiş kararının ardından bundan rahatsız olan Güneş, teklif edilen 5.50 TL'lik euro kurunu yetersiz buldu. Birçok futbolcunun kabul ettiği sözleşme önerisine muhalefet eden Şenol Hoca, bu şekilde mukaveleyi yenilemeyeceğini bildirdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü, yönetimin önerisine karşı öneri getirip, bugünkü kurdan anlaşma yapacağını ifade etti. Bunun mümkün olmadığını dile getiren siyah-beyazlılar ise "Ya verdiğimiz bedeli kabul edersin ya da devletin önerdiği tebliğe göre 2 Ocak’taki Merkez Bankası kuruna razı olursun" restini çekti.

Bahri Havadır: Şenol Güneş parayı iade etti- İZLE

Eğer Şenol Güneş, 5.50 TL'yi kabul etmezse, yeni sözleşmede o günkü euro kuru olan 4.55 baz alınacak.

Ancak Şenol Güneş’in kulübü sıkıştırdığı esas nokta, UEFA'ya verilen "Borçsuzluk" kağıdında oldu. Deneyimli teknik adam geçen ay 30 Eylül'e kadar olan parasında ihtilaf bulunması nedeniyle bu kağıdı imzalamadı.

Haziran ayındaki hesap kapama döneminde de sıkıntı yaşayan siyah-beyazlılar, eylül ayında daha da köşeye sıkışmama adına bu belge konusunda UEFA2dan süre istedi.

3 İSİM PARAYI İADE ETTİ

TRT Spor'da yayınlanan programda Şenol Güneş, Oğuzhan ve Tolga'nın TL üzerinden yapılan ödemeleri kabul etmediğini aktaran Bahri Havadır, "Önemli bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Beşiktaş'ta Tolga, Oğuzhan ve Şenol Güneş'e TL olarak ödeme yapıldı. Tolga, Oğuzhan ve Şenol Güneş paraları geri iade etmiş Beşiktaş kulübüne. TL olarak istemiyorlar. Kesin bilgi bu." ifadelerini kullandı.