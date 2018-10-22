Şenol Güneş TL'ye geçmedi

Resmi Gazete'de yayınlanan kararnameyle Türk lirasını koruma kanunu çerçevesinde Türkiye'de yaşayan yerli futbolcular ve teknik adamlar sözleşmelerini Türk lirasına çeviriyor.

TERİM KABUL ETTİ, GÜNEŞ HENÜZ ANLAŞAMADI

Galatasaray'la geçtiğimiz gün sözleşme uzatan Terim, maaşını Türk lirası olarak almayı kabul etti. Yıllık yaklaşık 3 milyon euro kazanan tecrübeli teknik adam, güncel kura göre 19 milyon 500 bin TL kazanması gerekirken, kuru 5.32'den sabitleyerek 16 milyon TL kazanacak. Terim böylece 3.5 milyon Türk lirası daha az maaş alacak.

Bunun yanında siyah-beyazlı ekip kuru Kulüpler Birliği'nin belirlediği 5.32'nin de üzerinde bir fiyata, 5.40'a sabitledi ancak Güneş bu teklifi de kabul etmedi. Beşiktaş'tan 2.5 milyon euro kazanan Şenol Güneş, güncel kura göre 16 milyon 200 bin TL kazanıyor. Kurun 5.40'tan sabitlenmesi durumunda tecrübeli hocanın maaşı 13 milyon 500 bin TL'ye düşecek.

Öte yandan gazeteci Serdar Çelikler bu konu hakkında aldığı bir istihbaratı paylaşarak, "Kulüpler Birliği, kur konusunu sabitlemiş. Fatih Terim o sabit kuru kabul etmiş, Şenol Güneş henüz kabul etmemiş." şeklinde konuştu.