Şenol Güneş: Tolgay'ı seviyorum

Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 6-2 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından alınan galibiyeti değerlendiren Güneş, "Daha fazla da atabilirdik, yiyebilirdik. İlginç bir maç oldu. İyi başlamadık, gol bulduk. Attıktan sonra artırdık. Kötü de bir gol yedik, ortak olabilirlerdi oyuna. Kagawa'nın golü maçı kopardı. Çok rahat bir gol oldu. Zaten futbolun ilginçliği burada, kendi sahamızda oynadığımız Antalya maçında daha farklı kazanmamız gerekiyordu. Hatalarla gol yememiz bizi sıksa da 3 puan kazanmak bizim için önemliydi. Geçen hafta kaybedilen 2 puan moralimizi düşürmüştü. Bu hafta kazanılan puan moralimizi yükseltti" dedi.

DİKENSİZ GÜL OLMAZ

Tolgay Arslan'ın veda mesajında kendisine teşekkür etmemesiyle ilgili gelen soru üzerine Şenol Güneş, "Tolgay´ın iyi düşünceleri var. Bunları bazen yanlış kullansa bile takımı adına savaşan bir oyuncu. Bana teşekkür etmesine gerek yok. Olmayan şeyden sorun çıkarmaya çalışıyorsunuz. Bunlar çirken şeyler, yapmayın. Tolgay'la düğünde görüştük, sorun yok. Oyuncumu seviyorum. Gidene de üzülürüm, gelene de sevinirim. Ama gidenin de başarılı olmasını isterim. Tolgay'ın da gittiği takımda başarılı olacağına inanıyorum. Onu seviyorum, bütün oyuncularımı seviyorum, hatalarıyla sevaplarıyla. Gülü seven dikenine katlanır. Gülü değerli kılan o dikenidir. Dikensiz gül istiyorsunuz, hiçbir yerde yok" şeklinde konuştu.