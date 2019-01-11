Şenol Güneş transfer durumunu değerlendirdi

Beşiktaş Teknik Direkörü Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımın Antalya kampında açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam, takımdan ayrılan, ayrılabilecek olan ve takıma dahil olabilecek futbolcular hakkında konuştu.

SERDAR AZİZ'İ GELEBİLİR

Şenol Güneş'in takımın transfer durumu ile ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Serdar Aziz iyi bir oyuncu, iyi bir karakter. O gün da ben kouştum, oyuncu gelmek istiyor bize dedim sonra Galatasaray'a gitti, ayarladı dediler. Alamadığım oyuncuyu nasıl alayım? Belki olur, istediğim bir oyuncu. Transferi yönetim yapıyor. Sen stoper istiyorsan al sana stoper deniyor. Kar-zarar hali de var. Ben yönetimde görüşemiyorum, randevu alıyorum şu anda."





FABRİ GELİRSE SEVİNİRİM - TOLGA'YA ÜZÜLDÜM

"Fabri iyi bir kaleci. Gitmesine üzülmüştüm gelirse sevinirim. Bu işi başkanımız bilir. Başkanımız büyük başkan, o ne derse o olur.

Tolga Zengin'e üzüldüm. Sezon sonunda zaten sözleşmesi bitiyordu ve olumsuz bir şey yoktu. Yönetim böyle bir karar aldı. Bu konuda fikir ayrılığı yaşadık."





TOLGAY-ŞENER TAKASI

"Şener Özbayraklı, Türkiye'nin en iyi sağ beklerinden birisi ama görüşmemiz olmadı. Tolgay'ın Fenerbahçe ile görüştüğü yazılıyor. Bizimkiler de takas değil para istiyorlar diye biliyorum. Tolgay iyi bir futbolcu. Alınırken, takas edilsin diye alınmadı."





FATİH'İN TALİPLERİ VAR - ENZO'YU NEDEN GÖNDEREYİM

"Orkan Çınar çok yetenekli ama oynamıyor. Onun adına üzüldüm, mutlaka oynamasını istiyoruz. Fatih Aksoy da iyi, talipleri var, bakacağız. Enzo giderse, tutarım. Larin'in de talipleri var. Net değil ama bu konular gündemde.





Fatih Aksoy'u Sivasspor'dan başka isteyen takım da var. Ancak Sivasspor daha istekli. Fatih daha fazla oynamak istiyor, haklı ama Enzo Roco giderse ve yerine kimseyi alamazsan neden göndereyim?"