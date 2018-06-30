Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bugün başlayacak olan Slovakya kampı öncesi medya mensuplarının karşısına çıktı.

Başarı için hayalleri ve beklentileri yüksek tutmaları gerektiğini belirten Güneş, "Herkes ile dost olacağız, kimseden korkmayacağız. Yola çıktıklarınızı, yolda bulduklarınıza değiştirirseniz; hem yolunuzu hem de yanınızdakileri kaybedersiniz" dedi.

PARA YOK, TRANSFER YOK

Taraftarın kendisini aileden biri olarak sahiplendiğini vurgulayan tecrübeli hoca, "O konuda kendimi borçlu hissediyorum. Taraftara şampiyonluk borcumuz var. Daha fazla neler yapabileceğimi düşünüyorum. Hep ayakta kalacağım, doğrulardan asla vazgeçmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Güneş, "Beşiktaş'ın bu sezon transferde ağır kalmasıyla" ilgili soruya, "Transfer yavaş gitmiyor, para yok. Para olsa hiç merak etmeyin o kadar hızlı gider ki... Ancak paniklik bir durum yok" yanıtını verdi.

Şenol Güneş: Transfer yapacak paramız yok - İZLE