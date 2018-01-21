Şenol Güneş: Transferi başkana sorun

Beşiktaş, sezonun ikinci yarısının ilk maçında Antalyaspor'u deplasmanda geriden gelerek 2-1 mağlup etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

GERİDEN GELİP KAZANMAK ÖNEMLİYDİ

Maçı değerlendiren Şenol Güneş "Deplasmanda oynadığımız oyunun karşılığını alamadık. Bu kez kazandık. Geriden gelerek kazanmak önemliydi. Hareketli maç oldu. Deplasmanda oldukça fazla pozisyon yakaladık ama beklemediğimiz pozisyonlar verdik. Sivasspor deplasmanında yediğimiz bir golün benzerini yedik, çıkarken top kaybettik. Antalyaspor da çok çalıştı, çok koştu. Taraftar Antalyaspor'a her maç böyle destek olursa, daha iyi yere gelirler. İnşallah başarılı olurlar." dedi.

TRANSFERİ BAŞKANA SORUN

Transferle ilgili soru üzerine konuşan Şenol Güneş, "Transfer devam ediyor. Transferle ilgili açıklamaları başkan yapıyor." açıklamasını yaptı.