Şenol Güneş: Türkiye'nin en iyi takımı olduğumuzu gösterdik

Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, maçtan sonra önemli açıklamalarda bulundu.

Güneş, 3-1'lik Fenerbahçe galibiyetiyle Türkiye'nin en iyi takımı olduklarını herkese gösterdiklerini söyledi.

GALİBİYETİ HAK ETTİK

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

"Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu herkese gösterdik. Rakibimiz güçlü bir takım. 1-0 geriye düşünce işimiz daha zor oldu. Taraftarımız oyundan kopmadı, bize destek oldu. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Seyirciye teşekkür ediyorum.

Perşembe günü kupa maçı oynayacağız yine rakibimizle. 3 günde 1 maç oynuyoruz, bunlar normal. Fenerbahçe iyi bir takım."