Ensonhaber.com'a dön

Şenol Güneş üçlü çektirdi

İzlanda karşılaşmasında alınan beraberlikle EURO 2020'ye katılmaya hak kazanan Ay-Yıldızlılarımız büyük coşku yaşadı. Şenol Güneş ve millilerimiz maç sonunda taraftara üçlü çektirdi.

| Haber Merkezi
Şenol Güneş üçlü çektirdi
Yorum Yap

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde H Grubu 9. maçında sahasında İzlanda ile golsüz berabere kalarak EURO 2020'ye katılma hakkını elde eden millilerimizin karşılaşma sonunda yaşadığı sevinç görülmeye değerdi.

Bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte taraftarların tezahüratlarına eşlik eden teknik heyet ve oyuncular, bütün tribünleri tek tek selamladı.

Şenol Güneş maç sonu 3'lü çektirdi - VİDEO

ŞENOL GÜNEŞ'TEN EURO 2020 'ÜÇLÜSÜ' 

Taraftarların tezahüratlarını kırmayan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş "üçlü" çektirdi.

Kale arkası tribününe koşarak giden deneyimli teknik adam, üçlü çektirerek, tribünleri coşturdu.

Futbolcular maç sonu 3'lü çektirdi - VİDEO

Öte yandan Şenol Güneş'in yanı sıra millilerimiz de taraftarlara üçlü çektirdi. 

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM