Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde H Grubu 9. maçında sahasında İzlanda ile golsüz berabere kalarak EURO 2020'ye katılma hakkını elde eden millilerimizin karşılaşma sonunda yaşadığı sevinç görülmeye değerdi.
Bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte taraftarların tezahüratlarına eşlik eden teknik heyet ve oyuncular, bütün tribünleri tek tek selamladı.
Şenol Güneş maç sonu 3'lü çektirdi - VİDEO
ŞENOL GÜNEŞ'TEN EURO 2020 'ÜÇLÜSÜ'
Taraftarların tezahüratlarını kırmayan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş "üçlü" çektirdi.
Kale arkası tribününe koşarak giden deneyimli teknik adam, üçlü çektirerek, tribünleri coşturdu.
Futbolcular maç sonu 3'lü çektirdi - VİDEO
Öte yandan Şenol Güneş'in yanı sıra millilerimiz de taraftarlara üçlü çektirdi.