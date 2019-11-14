Şenol Güneş üçlü çektirdi

Beşiktaş, bir süredir takımla antrenmanlara çıkan Bosna Hersekli Ajdin Hasic'i devre arasında kadroya dahil edecek.

PFDK'dan yapılan açıklamada Mauricio Isla ve Abdulkadir Parmak 2'şer maç sahalardan uzak kalacak. BtcTurk Yeni Malatyaspor'un hocası Sergen Yalçın'ın cezası ise 3 maça indirildi.

A Milli Takımımızın, İzlanda ile 0-0 berabere kalarak EURO 2020'yi garantilediği maçta Merih Demiral, çizgiden inanılmaz bir top çıkardı.

A Milli Takım'ın başarılı savunma oyuncusu Merih Demiral, İzlanda maçı sonrası yaptığı paylaşımla gündem oldu.

1 GS TV reklam arasında YouTube yayınını açık unuttu Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in katıldığı programda, reklam arasına gidildiği sırada YouTube kanalında yayını devam ederken, Cengiz ve yayın ekibi arasındaki konuşmalar ilginç anlara neden oldu.

2 Türkiye-İzlanda maçının muhtemel 11'leri A Milli Takımımız, bu akşam sahasında İzlanda'yı konuk edecek. Milliler, rakibiyle berabere bile kalsa EURO 2020'ye gitmeyi garantileyecek.

3 İzlandalılar karşılamadan çok memnun kaldı İzlanda'da yaşanan olaylara rağmen herhangi bir misilleme yapılmaması, kafileyi şaşırttı. Güvenlik şefi Reynisson, "Kaldığımız oteldeki personel her yönüyle dört dörtlüktü. Adeta şımartıldık" dedi.

4 Başakşehir, Arda ile yollarını ayırıyor Başakşehir, Barcelona'dan kiralanan ancak bir türlü beklentileri karşılayamayan Arda Turan'ın sözleşmesini devre arasında feshetme kararı aldı.

5 Deniz Ateş Bitnel hakeme saldırdı Olaylı G.Saray-Trabzonspor maçı sonrası lisansı askıya alınan, daha sonra da il hakemliğine kadar düşürülen Deniz Ateş Bitnel, futbolcu olarak görev yaptığı maçta hakeme saldırdı.

6 Selçuk İnan'ın İzlanda'ya attığı frikik golü Bu akşam İzlanda ile karşılaşacak olan A Milli Takımımız, rakibiyle berabere bile kalsa adını EURO 2020'ye yazdıracak. Kritik karşılaşma öncesi Selçuk İnan'ın attığı efsane frikik golünü hatırlayalım.

7 Ay-yıldızlılar Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takımımız, TT Stadı'nda ağırladığı İzlanda'yla 0-0 berabere kalarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantiledi.

8 Austin Rivers babasını oyundan attırdı Houston Rockets'ın Los Angeles Clippers'ı 102- 93 mağlup ettiği maçta, Austin Rivers'ın, Clippers koçu olan babasının oyundan atılmasını istemesi günün olayı oldu.

9 Galatasaray'da tarihi dava ertelendi 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray davasını 21 Şubat 2020 tarihine erteledi. Duruşma tarihine kadar, mevcut Galatasaray yönetimi görevine devam edecek.