Şenol Güneş: Umarım F.Bahçeliler bizi alkışlar

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Teleset Mobilya Akhisarspor'u 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

DEPLASMANDA KAZANMAK ÇOK ÖNEMLİ

Tecrübeli teknik adam erken golün kendileri adına avantaj olduğunu söyledi ve ''Kazanmamız gereken bir maçtı. Oyunun başında gol atmamız bizi rahatlattı. Akhisar ritmi yakalayamadı. Başta gol atmamız oyunu tamamen lehimize çevirdik. Yalnız zaman zaman hatalar oldu. Gereksiz top kayıpları pozisyon yarattı ama bunlar bizden kaynaklı hatalardı. İyi bir galibiyet oldu bizim için. Deplasmanda kazanmak çok önemli. Akhisar tehlikeli bir takım. Zorluk çıkarabilen bir takım. Rakibimize diğer maçlarda başarılar diliyorum. Bizim için de yarış devam ediyor'' dedi.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA ÇOK KÖTÜYDÜK

Şenol Güneş, Başakşehir maçını hatırlatırken ''Şampiyonlar Ligi arkasından Başakşehir'e karşı çok kötü oynayıp kaybettik. Onu kaybetmesek, çok daha iyi çizgide gideceğimizi düşünüyorduk. Şimdi kendi sahamızda olan maçı kazanıp devam etmek istiyoruz'' ifadelerini kullandı.

UMARIM F.BAHÇE TARAFTARI BİZİ ALKIŞLAR

Akhisar taraftarının maç sonrasında kendisini alkışlaması ile ilgili görüşleri sorulan Güneş, "Seyircinin alkışlaması Türkiye'de az görünen bir şey. Umarım Fenerbahçe maçında da alkış olur, mühim olan orada olması. Akhisar zaten bunu yapıyor." diye konuştu.