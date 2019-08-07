Şenol Güneş: Umut'a tavsiyede bulunmadım

Bursasporlu Umut Meraş transferinde hareketli saatler yaşanıyor. Transferi tam bir bilmeceye dönen yeşil-beyazlı takımın sol beki, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda adeta isyan etti.

Umut'un ardından Bursaspor Başkanı ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Milli futbolcu, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, kamuoyunda kendisiyle ilgili çıkan transfer haberlerine ilişkin açıklama yapma gereği duyduğunu ifade etti.

Oyuncu paylaştığı mesajda, "Sürecin her geçen gün uzatılmasını, başta Bursaspor camiasına sonra da bana yapılmakta olan büyük bir saygısızlık olarak görüyorum" şeklinde konuştu.

Açıklamalarına devam eden Umut Meraş , "Profesyonel kariyerimde ilk defa bir kulüp başkanı ve yönetimi tarafından emeklerimin ve iyi niyetimin suistimal edilerek ciddiye alınmadığı için bu açıklamayı üzülerek yapıyorum." ifadesini kullanan milli futbolcu, transfer teklifleri gelirken, zor günler geçiren kulübüne fayda sağlayıp ayrılmanın daha sağlıklı olacağını hissettiği için alacaklarına karşılık verilen taahhütlerden dolayı takımıyla antrenmanlara çıktığını anlattı.

Umut, Bursaspor'a kendisiyle ilgili yurt içi ve yurt dışından ciddi transfer teklifleri geldiğini aktararak, "Teklif edilen rakamlar, ekonomik olarak zor durumda olan Bursaspor'u ciddi anlamda rahatlatacak seviyede. Belki de mevcut transfer yasağının kalkmasına ön ayak olup Bursaspor'un yeniden hak ettiği yerlere gelmesine katkı sağlayacak teklifler." değerlendirmesinde bulundu.

"DEĞERİNİ BULAN HER FUTBOLCUYU SATARIM"

Milli sol bekin transferi ile ilgili konuşan yeşil-beyazlı kulübün başkanı Mesut Mestan, "Umut Meraş’ın hata yaptığını düşünüyorum. Merhum başkanımız İbrahim Yazıcı’nın bir sözü var, “Her oyuncu değerini bulursa satarım. Gerekirse ceketimi de satarım’ demişti. Değerini bulan her futbolcuyu satarım” diye cevapladı.





"BENİM İÇİN BÜTÜN KULÜPLER EŞİT MESAFEDE"

Umut transferi hakkında konuşan Şenol Güneş, "Benim ağzımdan çıkmayan ve bana ait olmayan sözlerin kamuoyunda kullanıp bunlar üzerinden gündem yapmaya çalışanları kınıyorum, doğru bulmuyorum. Kaleci Muhammed ve Umut Meraş'la ilgili ya da Fenerbahçe'nin veya Beşiktaş'ın transferiyle ilgili söylemim olmadı. Benim için bütün kulüpler şu anda eşit mesafededir" şeklinde konuştu.



