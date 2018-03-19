Şenol Güneş: Uzaydan gelmişcesine mücadeleden uzaktık

Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu.

Bu kritik mücadelede aynı puanda bulundukları Başakşehir'e yenilen siyah-beyazlılar, rakibinin 3 puan gerisine düştü.

Maç sonu konuşan Şenol Güneş, çok hata yaptıklarını ve rakiplerinin galibiyeti hak ettiğini söyledi.

MAÇA KÖTÜ BAŞLADIK

Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, final niteliğinde gördükleri bir karşılaşmaya kötü başladıklarını vurgulayarak, "Kötü başladık, kötü bitirdik. Hücumda ve savunmada iyi işler yapamadık. İlk yarıda sanki uzaydan gelmişcesine mücadeleden uzaktık. Kalitemizin ve yeteneğimizin çok gerisindeydik." dedi.

AVANTAJI RAKİPLERE VERDİK

Oyuncuların beklentilerinin altında kaldığını anlatan Güneş, "En kötü halimizde berabere kalacağımız maçta yenildik. Avantajı rakiplere verdik. Artık her maçı kazanmaya dönük oynayacağız." ifadelerini kullandı.