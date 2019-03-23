Şenol Güneş: Uzun süre sonra kazandık, mutluyuz

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçında A Milli Takımımız, deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 yendi.

Millilere galibiyeti getiren golleri 21'inci dakikada Burak Yılmaz ve 55'inci dakikada Hakan Çalhanoğlu kaydetti. A Milli Takım bu sonuçla teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki ilk galibiyetini elde ederken, gruba da galibiyetle başladı.

"MİLLİ TAKIM ORTAK DEĞERİMİZ"

Teknik Direktör Şenol Güneş, Mücadelenin ardından su açıklamalarda bulundu:

"Herkesin mutlu olmasını istiyoruz. Milli Takım ortak değer. Onunla sevinip, üzülüyorsak; o sorumluluk da var. Bütün oyuncular sahaya çıktığında elinden geleni yaptı."





"YETERİNCE AKICI DEĞİLDİK, AMA İYİ BAŞLADIK"

"Düşündüğümüz akıcı oyun, seyir bakımından eksikti ama oyuncu kalitemiz onlardan iyiydi. Çıkarken top kullanmamız daha iyi olabilirdi. İyi sonuç, morali bugün yakaladık ama bu işin başlangıcı. İyi başlamak, iyi bitirmek gerekiyor."





"6 PUAN ALALIM Kİ ÖNÜMÜZDE İKİ BÜYÜK MAÇ VAR"

"Asıl bize lazım olan Moldova maçıyla bunu devam ettirmek ki, Haziran ayındaki iki büyük maça hazır olalım. Genel olarak havamız iyi ama oyunda pas yüzdesini daha yüksek yaparsak, daha farklı bir skor da olabilirdi."

"Milli Takım'da uzun süre sonra kazanmak ayrı bir mutluluk ve gurur."