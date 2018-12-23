Şenol Güneş: Vagner Love gidecek

Kasımpaşa'ya 4-1 yenilen Beşiktaş'ta devre arası büyük bir değişim kapıda. Özellikle takımı gençleştirme adına hamleler yapacak olan siyah-beyazlılarda yolların ayrılacağı isimlerin başında Vagner Love geliyor.

"BEKLEDİĞİMİZİ VEREMEDİ"

Teknik direktör Şenol Güneş de Kasımpaşa mücadelesi sonrasında Love'ın ayrılığını doğruladı.

Takımdan gidecek ve kalacak oyuncularla ilgili konuşan Güneş, "Sezon başında da gidecek oyuncular vardı. Şimdi de aynı şey. Vagner Love gidecek oyuncuların başında. Zaten beklediğimizi vermedi. Negredo elimizdeydi, gitmesi gereken başka oyuncular vardı, o gitti." dedi.