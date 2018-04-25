Şenol Güneş ve 3 futbolcu ifadeye çağrıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş müsabakasında Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maçın 57. dakikasında çıkan ve tatil edilmesine neden olan olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.

MAĞDUR SIFATIYLA GİTTİLER

Savcılık, Şenol Güneş'in de başından yaralandığı saha olaylarıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında Şenol Güneş, Tolga Zengin, Caner Erkin ile Ricardo Quaresma'yı mağdur sıfatıyla ifadeye çağırdı. Bu kişilerin ifadelerinin emniyette alacağı belirtildi.

Güneş, Zengin, Erkin ve Quaresma'nın ifadelerinin Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası Spor Güvenliği Şubesi Müdürlüğünce alınabileceği öğrenildi.