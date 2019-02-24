Şenol Güneş ve Ersun Yanal'ın derbi taktikleri

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. İki takım açısından da son derece önemli olan mücadele öncesinde Şenol Güneş ve Ersun Yanal oyuncularına son taktikleri aktardı.

ŞENOL GÜNEŞ ERKEN GOL İSTİYOR

Siyah-beyazlı ekibin deneyimli hocası derbide erken golün önemine vurgu yaptı. "Sahamızda oynamanın avantajını kullanıp maça hızlı ve golle başlamalıyız." diyen Güneş, "Maça tam saha presle başlayıp ilk bölümde erken bir gol atmalıyız. Bu gol rakibin dengesini bozacaktır." dedi.

Sarı-lacivertli takımın Avrupa dönüşü moralsiz olduğunu aktaran Şenol Güneş, "Rakip bu derbiye çıkış mücadelesi olarak bakıyor. Karşılaşmada 90 dakika boyunca savaşmanızı istiyorum. Herkes birbirine yardım edecek. Hakemle sakın uğraşmayın ve gereksiz kartlarda sakının." şeklinde konuştu.

YANAL'IN ŞİFRESİ SAKİN KALMAK

Kötü gidişatını sürdüren Fenerbahçe'de hedef taraftarlara bir derbi galibiyeti yaşatmak. Oyuncularıyla konuşan Yanal da bu mücadelenin önemini anlattı.

"Rakibin maçın başındaki baskısını kırmalıyız" diyen Yanal, "Biz büyük maçları hep iyi oynuyoruz. Derbi bizim işimiz. Rakip ilk 15-20 dakikada baskılı oynayacak, sakin kalıp akıllı hücumlarla gol aramalıyız. Telaş yapmayın ve tribün baskısından etkilenmeyin."