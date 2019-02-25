Şenol Güneş ve Ersun Yanal'ın derbi taktikleri

Süper Lig'de 2019 yılının ilk derbisi bu akşam oynanacak.

Vodafone Park'ta ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş derbi taktiğini belirledi.

MOSES VE SOLDADO'YA ÖZEL ÖNLEM

Maça baskılı başlayarak Fenerbahçe'yi ilk 15 dakikada çözmeyi planlayan tecrübeli teknik adamın en çok güvendiği isimler Burak Yılmaz ile Kagawa olacak.

Kagawa'nın atacağı ara paslara büyük önem veren Güneş, Burak'tan sık sık savunma arkasına koşu yapmasını istedi.

Diğer taraftan 66 yaşındaki teknik adamın Fenerbahçe'den 2 futbolcuya özel önlem alacağı öğrenildi. Yeni transfer Moses'ı Adriano'ya emanet edecek olan Güneş, Vida'yla da bir görüşme yaparak Hırvat stoperden Soldado'ya yakın oynamasını istedi.

F.BAHÇE GERİLİMİ YİNE TAKTİK OLARAK KULLANACAK

Son yıllarda oynanan derbilerde gerilimi bir taktik olarak kullanan Fenerbahçe, yine aynı yolu izleyecek.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın sırf bu yüzden Volkan Demirel, Jailson ve Soldado gibi isimleri sahaya süreceği belirtildi.

Oyuncularıyla bir toplantı yapan 57 yaşındaki teknik adamın "Yine biz sakin kalıp onları strese sokalım" dediği öğrenildi.