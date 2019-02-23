Şenol Güneş ve Ersun Yanal'ın derbi yorumu

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Pazartesi günü saat 21.00'de başlayacak olan dev karşılaşma öncesi her iki takımın teknik direktörü de öğrencileriyle bir toplantı yaptı.

ŞENOL GÜNEŞ: TUZAĞA DÜŞMEYİN

Son yıllarda gergin geçen Fenerbahçe maçlarında rakip futbolcuların kendilerini tuzağa düşürdüğünü söyleyen Güneş, "Hakemle ve rakiple dalaşmayın, lüzumsuz kart görmeyin" diyerek oyuncularını uyardı.

Oyunun ilk bölümünde sarı-lacivertlilerin soluğunu kesmek isteyen Güneş, oyuncularından başlama düdüğüyle birlikte rakip kaleye saldırmasını istiyor.

Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu şartları ve futbolcularının psikolojik olarak kötü durumda olmasını değerlendirmek isteyen başarılı teknik adam, ilk yarım saatte sergilenecek baskılı oyunla zafere uzanmayı planlıyor.

ERSUN YANAL: ZAFER ŞART

Zenit maçının geride kaldığını belirten Ersun Yanal ise, "Buna takılıp kalamayız. Kafanızı kaldırın ve önünüze bakın. Bizden başarılı olmamızı bekleyen dev bir camia var. Ligde ayağa kalkmamız gerek. Bu derbi bizim ihtiyacım olan zafer" sözleriyle oyuncularından Beşiktaş mücadelesine odaklanmalarını istedi.

Tolgay'la da bir görüşme yapan Yanal, "Protestolar olacaktır. Senden istediğim kulaklarını tıkaman ve sadece sahaya konsantre olman" diyerek öğrencisini gereksiz bir hırsa kapılmaması yönünde ikaz etti.