Şenol Güneş ve Fatih Terim'in derbi taktikleri

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Yarın akşam Vodafone Park'ta oynanacak olan dev derbi öncesi her iki takımın teknik direktörü de hazırlıklarını tamamladı.

GÜNEŞ'İN EN BÜYÜK KOZU LENS

Sarpsborg'u 2-0 geriden gelip 3-2 mağlup eden siyah-beyazlılarda keyifler yerinde. Bu maçta 2 gol 1 asistle oynayan Lens, teknik direktör Şenol Güneş'in derbide en çok güvendiği isim olacak.

Babel'in yokluğunda sol kanatta görev yapacak olan Hollandalı futbolcu, çıkışını Galatasaray karşısında da sürdürmek istiyor.

Taraftarının desteğiyle maça baskılı başlamayı planlayan siyah-beyazlılar, ilk dakikalarda öne geçip rakibinin risk almasını bekleyecek.

TERİM'İN PLANI HIZLI ATAK VE DURAN TOPLAR

Konuk ekip Galatasaray'da ise teknik direktör Fatih Terim en çok Onyekuru'ya güveniyor.

Sakat ve cezalı futbolcuların yokluğunda Nijeryalı futbolcunun hızından yararlanmak isteyen tecrübeli teknik adam, hafta boyunca kontra atak üzerinde durdu.

Siyah-beyazlıların duran top zaafını da kullanmak isteyen Terim, Maicon ve Ozan'dan kornerlerde ileri çıkmasını istedi.

Dünkü idmanda oyuncularıyla bir toplantı yapan Terim, “Beşiktaş derbisi şampiyonluk yolunda çok önemli. Derbiyi kazanalım ve yeni bir sayfa açalım” diyerek motive etmeye çalıştı.