Şenol Güneş ve Tudor'un derbi taktikleri

Beşiktaş, Spor Toto Süper Ligi'nin 14. haftasında sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak.

Kritik karşılaşma öncesi her iki takımın teknik direktörü de bazı futbolculara özel önlem almayı planlıyor.

EN BÜYÜK KORKUSU GOMİS

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 13 haftada 13 gol kaydeden Gomis'i durdurma görevini tecrübeli stoper Pepe'ye verdi.

Pepe'den, sık sık savunma arkasına sarkan Fransız golcüyü bir an olsun boş bırakmamasını isteyen Güneş, Fernando-Ndiaye bağlantısını kesmek için de Tolgay, Atiba ve Oğuzhan'la özel bir görüşme yaptı. Orta saha üstünlüğünü ele geçirmek isteyen Güneş'i, rakibi Quaresma ve Babel'le kanatlardan vurmayı hedefliyor.

Oyuncularıyla konuşan Güneş, "Alınacak üç puan bizi her anlamda farklı yerlere taşıyacaktır. Kendi evimizde oynuyoruz. Seyircimiz önündeyiz. Her şey bizim elimizde.” dedi.

QUARESMA, BABEL VE CENK'E ÖZEL ÖNLEM

Konuk ekip G.Saray'da Hırvat teknik adam, öncelikle Kartal’ın güçlü yanlarını masaya yatırdı.

Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi’nde kanat organizasyonlarını en iyi uygulayan takımlardan biri olan Kartal’ın bu gücüne dikkat çeken Tudor, Ricardo Quaresma ve Ryan Babel’in durdurmak için planlarını yaptı.

Latovlevici’nin sakat olması nedeniyle sol bekte Martin Linnes’i oynatacak olan Tudor, Norveçli bekten Quaresma’yı ezberlemesini istedi.

Hırvat öğrencisine, terse atılan uzun toplarla geniş alanlar bulabilen Q7’ye orta imkanı vermemesini söylerken; Linnes de hafta boyunca Portekizli yıldıza özel olarak hazırlandı.

Hırvat teknik adamın, Beşiktaş'ı ofans olarak durdurduktan sonra Gomis'i savunma arkasına kaçırarak gol bulmayı hedefliyor.

ELEŞTİRİLERE EN İYİ CEVABI SAHADA VERİN

Oyuncularıyla bir toplantı yapan Tudor, "Beşiktaş sonrası maçlarımıza baktığımızda, devre sonuna kadar bir seri yapabiliriz. Yenilirsek belki çok şey kaybetmeyiz ama 3 puan alırsak çok net bir mesaj vermiş oluruz. Benim için her karşılaşmanın değeri aynı ama böylesine büyük maçlar sizler için önemli bir fırsat. Galatasaray olarak lider durumda olmamıza rağmen ağır eleştiriler altındayız. Bunlara karşı en iyi cevabı vereceğinizi düşünüyorum.” dediği öğrenildi.