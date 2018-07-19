Şenol Güneş: Vida giderse 2 stoper isterim

A Spor'a konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Vida'nın satılması durumunda 2 stoper almaları gerektiğini söyledi.

İşte Güneş'in açıklamaları:

VİDA'NIN DURUMU

"Tosic'in gitmesini istemedim, başkana söyledim. Ancak böyle bir talep vardı. Tosic de iyi para alacağı için gitmek istedi. Eğer Vida gidecekse, Tosic gitmeseydi daha iyi olurdu. Her şey düşündüğünüz gibi olmuyor. Tosic o gün gitti, arkasından Vida gidebilir. Pepe ile Tosic oynuyordu, Vida ilk gitseydi, Tosic kalabilirdi. Pepe şimdi tek kaldı gibi. Vida giderse ne olacak? Gelirse sorun yok ama ya gelmezse? Şu an bekleyeceğiz. Vida gelmezse, iki stoper almamız lazım."

FABRİ'NİN KALMASINI İSTERİM

"Fabri giderse nasıl bir kaleci istersiniz?" sorusunu yanıtlayan Güneş, "Bu transfer haberleri hep gündemde. Yönetimle de konuştum. Suarez'i, Messi'yi isterim ama bu sizin kulüp yapınıza uygun mu? Bu işe böyle bakılır. Ben de başkan da oyuncu gitsin istemez ama şartlar böyle. Lens, Negredo, Babel'e iyi paralar verselerdi, bugün olmayabilirlerdi. Adriano, Babel, bunların sözleşmesi bitiyor. Ya anlaşacaksın ya göndereceksin. Kararı yönetim verdi. Kalmalarını isterim ama karar yönetimin. Vida'nın gitmesini istemem ama iyi para verirlerse gider. O zaman iki isim almalıyız. Fabri giderse, kazandığımız bonservis parasını yeni kaleciye vereceksek, anlamı yok. Fabri iyi para verirler ve gitmek isterse yapacak bir şeyim yok." diye konuştu.