Şenol Güneş: Yabancı kuralı değişecek

Türk futbolunda gündem yabancı kuralı.

Yeniden tartışmaya açılan kural için A Milli Takımımızın teknik adamı Şenol Güneş, sınırın önce 10'a sonra 9'a sonra 8'e şeklinde kademli olarak azaltılması gerektiğini ifade etti.

"KURALI YAVAŞ YAVAŞ KALDIRACAĞIZ"

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile görüşüp konuyla ilgili uygun bir çözüm bulacaklarının altını çizerek, "Bizim de beklediğimiz bazı şeyler var. Konunun birçok unsuru var. Bunların neticesinde bir karar vereceğiz." şeklinde görüş belirtmişti.

Dün akşam NTV'ye konuk olan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, bir kez daha 14 yabancıya karşı olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: "Uygulanan bir sistem var. Transferler yapılmış, hadi kaldır diyemezsin bunu. Yavaş yavaş olacak. 14 yabancı bu sene kalsın dedim ben. Şu anda 14 yabancıyı almışlar, hadi kaldır diyemezsiniz. 14 yabancıyı Avrupa'da kullanabilirsiniz ama Türkiye'de mesela önce 10 oynayacak, sonraki sene 9'a, sonraki sene 8'e indireceksiniz."

YABANCI KURALI YERLİ FUTBOLCULARA YARADI

Türk futbolcuların gelişmediği gerekçesiyle kaldırılmak istenen yabancı kuralı aslında yerli genç oyunculara yaradı. 14 yabancı kuralından sonra birçok futbolcu Avrupa'ya transfer oldu, rekorlar kırdı.

Yusuf Yazıcı Lille'e 16.5 milyon euroya transfer olurken daha önce Cenk Tosun, Elif Elmas, Cengiz Ünder, Ozan Kabak ve Merih Demiral gibi isimler astronomik fiyatlara Avrupa takımlarının yolunu tuttu.

NOT: Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Enes Ünal'ın Türkiye'den Avrupa'ya ilk satış fiyatları yazılmıştır.