A Milli Takımımızın Teknik Direktörü Şenol Güneş, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Yabancı sınırının 7-8 olması gerektiğini ifade eden Güneş, ilk 11'in tamamının yabacı oyunculardan oluşmasına da eleştiri getirdi.

Şenol Güneş: Yabancı kuralı değişmeli ViDEO

"İLK 11'İN TAMAMI YABANCI OLMAMALI"

Şenol Güneş, gündemde yer alan yabancı kuralına bazı kriterler getirilebileceğine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı; "14 yabancı alıp 11'ini yabancı oyunculardan kuran takımlarımız var. Uluslararası alana çıktığında buna ihtiyaç duydu. Oysa o büyük kulüplerimiz isterse Türk oyuncuları da alabiliyor. Burada bir sorun yok ama ihtiyaçtan fazla yabancı oyuncu aldığınızda bu problem yaratıyor. Hem kulübe problem oluyor hem de genç oyuncunun önünü kesiyor. Oysa alternatif oyuncular, gençler olmalı. Şu da deniyor mesela, 'Türk oyuncular çok pahalı oluyor, bu da onları tembelleştiriyor' buna katılmıyorum. Mesela Güven'in oynaması oradaki grup açısından mucize ama şartlar da zorluyor.

Türk oyuncuya 100 bin euro veriyorsunuz, yabancıyı 5 milyon euroya transfer ediyorsunuz. Daha sonra da 'Ben bu 5 milyon euroyu çöpe mi atıyım?' diyorsunuz. Mutlaka yabancının katkısı var. Duruşu, marka değeri, karakteri takımda çok fazla katkı yapar ama çok olunca sıkıntı çıkabiliyor. Şu anda bir çok kulübümüz göndermek istiyor ama gönderemiyor. Ekonomik krizleri büyüdü, ikili ilişkileri de zarar gördü. Yerli oyuncular da yabancı oyuncular da aynı yarışın içerisine konulmalı.

Üretim yapacağımız oyuncunun oynayacağı alanı sağlamamız gerekiyor. Bu ona kolaylık olsun diye değil, gelişimi olsun diye yapılmalı. Bir yıl Türkiye'de iyi oynayan oyuncu gitmediğinde problem olabiliyor. Avrupa'da da var böyle fazlasıyla genç oyuncu. Genç oyuncuya 15-20 milyon euro verip 'acaba olur mu' düşüncesiyle bekliyor. Biz ise 2-3-5 milyon euroya aldığımız oyuncu ile Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz. Bir defa rakamsal bir dengesizlik var. Avrupa'dan aldığımız çoğu oyuncu orada oynamayan ya da problem yaşamış oyuncular oluyor. Sizin yarışmak istediğiniz takımların istemediği oyuncuları alıp onlarla yarışmaya çalışıyorsunuz. Bu anlamda yapılan şeyler mucize.

Milli takım açısından bakalım. Biz Arda'yı ürettik ama tükettik. Arda da hatalıdır biz de hatalıyız. Ben bu konuları yeniden inceleyip dizayn edilmesinden yanayım. Yoksa yabancı sayısı 10 olsun, 8 olsun hepsini düşünebilirsin. Ben gönlümden geçeni söylüyorum, yabancı sayısı 7-8 olabilir ama ilk 11'in tamamının yabancı olmasını doğru bulmuyorum."