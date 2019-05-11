Şenol Güneş yeni bir şampiyonluk hesabı yaptı

Geçtiğimiz hafta Galatasaray'a 2-0 yenilerek rakiplerinin 4 puan gerisine düşen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş şampiyonluk yarışını bırakmayacaklarını söyledi.

Tecrübeli teknik adam, kalan 3 maçı kazanmaları durumunda mutlu sona ulaşacaklarını iddia etti.

G.SARAY'IN ZORLU MAÇLARI VAR

Galatasaray ve Başakşehir'in birbirleriyle karşılaşacak olmasının kendileri için çok büyük bir avantaja dönüşebileceğini belirten başarılı teknik adamın "Maç berabere biterse ikisi de ikişer puan kaybedecek. Daha Galatasaray'ın iki zorlu deplasmanı var. Başakşehir'in ise form durumu git gide düşüyor. Eğer kalan maçlarımızı kazanırsak şampiyonluk şansımız yüksek olur. Sakın savaşmaktan vazgeçmeyin" dediği öğrenildi.