Ensonhaber.com'a dön

Şenol Güneş yeni bir şampiyonluk hesabı yaptı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, şampiyonluğa olan inancını yitirmedi. Güneş, kalan maçları kazanmaları durumunda mutlu sona ulaşacaklarını söyledi.

Şenol Güneş yeni bir şampiyonluk hesabı yaptı
Yorum Yap

Geçtiğimiz hafta Galatasaray'a 2-0 yenilerek rakiplerinin 4 puan gerisine düşen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş şampiyonluk yarışını bırakmayacaklarını söyledi.

Tecrübeli teknik adam, kalan 3 maçı kazanmaları durumunda mutlu sona ulaşacaklarını iddia etti.

G.SARAY'IN ZORLU MAÇLARI VAR

Galatasaray ve Başakşehir'in birbirleriyle karşılaşacak olmasının kendileri için çok büyük bir avantaja dönüşebileceğini belirten başarılı teknik adamın "Maç berabere biterse ikisi de ikişer puan kaybedecek. Daha Galatasaray'ın iki zorlu deplasmanı var. Başakşehir'in ise form durumu git gide düşüyor. Eğer kalan maçlarımızı kazanırsak şampiyonluk şansımız yüksek olur. Sakın savaşmaktan vazgeçmeyin" dediği öğrenildi.


YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM