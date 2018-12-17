Şenol Güneş: Yıldırım Demirören'le görüştüm

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile görüştüğünü açıklarken, görüşmenin nedenini de anlattı.

GÖNDERMEZLERSE GİTMEM

Trabzonspor maçı sonrası "Yıldırım Demirören ile görüştüğünüz doğru mu?" sorusuna yanıt veren Şenol Güneş, "Anlamadığım, dedikodu yapmaya bayılıyoruz. Beşiktaş'ın teknik direktörüyüm. Yıldırım Demirören'i yeni tanımıyorum ki, gitsem ne olur, gitmesem ne olur. Gitme nedenim de çalışanı İbrahim Seten ile ilgili. Yazdığı yazılar, bir takım şeyler vardı. Para konularıyla alakalı. Yıldırım Bey de 'Gel, konuştururum seni' dedi. Konu buydu, bir de nişan işi vardı. Gidip konuşmak istedim. Gittim konuştum. Ben Beşiktaş'ın teknik direktörüyüm, karşınıza geldim oraya mı transfer oluyorum yani? Benim mukavelem devam ediyor. Göndermezlerse, gitmem. Yapmayın Allah aşkına." dedi.

Açıklamalarına devam eden Şenol Güneş, "Milli Takım ile adımız geçer, zaten daha önce de görüştüm, biliyorsunuz. Olmayacağını da söyledim. Bugün ne olur, yarın ne olur. Bunları bilemiyoruz. Ama ben Beşiktaş'ta çalışıyorum ve katkı yapmaya çalışıyorum. Kaldığım her gün için bunu yapacağım. Taraftarları mutlu etmek istiyorum. Durumumuzdan memnun değiliz. Herkes kendi oyununu iyi oynayacak ve vicdanen rahat olacağız. Zor ve ağır bir dönemden geçiyoruz. Bu maçı da diğer maçları da kazanabilirdik. Aldığımız puan çok düşük." ifadelerini kullandı.