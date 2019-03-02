Şenol Güneş: Yukarıya oynayacağız

Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı.

A Milli Takım'ın başına geçmesinin ardından Beşiktaşlı taraftarlar, istifa kararı alabilme ihtimali olan Şenol Güneş'in açıklamalarını merakla bekliyordu.

Güneş maç sonu açıklamasında hedeflerinin Süper Lig'in zirvesinde yer almak olduğunu dile getirdi.

"PUAN KAYBETTİK ÜZGÜNÜZ"

Karşılaşmayı değerlendiren Şenol Güneş, "İlk yarı skor olarak lehimize bitti. İkinci yarı başında da pozisyonlarımız vardı. Kayserispor'a 2 gol atıp, birçok gol kaçırmak bir tarafa ama kolay pozisyonlar vererek gol yememiz puan kaybına sebep oldu. 2-1'den sonra biraz dağıldık. Kayserispor oyunu lehine çevirdi ama bir gol bulabildik. Puan kaybettik, üzgünüz. Buradan galibiyet almalıydık." dedi.

"BEŞİKTAŞ'IN ADI ŞAMPİYONLUKTA GEÇER"

Şampiyonluk yarışında arka arkaya aldıkları kayıplarıns orulması üzerine Şenol Güneş, "Puan olarak gerideyiz. Erzurumspor, Fenerbahçe ve Kayserispor ile berabere kaldık. Bu maçları kazanabilirdik. 6 puan kaybettik, elimizde 3 puan kaldı. Önümüzde Galatasaray ve daha uzakta Başakşehir var. Yukarıyı kovalayacağız. Üçüncü olmak istemiyoruz. Savaşmaya, yarışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.