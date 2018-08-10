Şenol Güneş: Zemin yön değiştirmemizi engelledi

Şenol Güneş, sahanın zemininin kötü olmasının oyunlarını olumsuz etkilediğini söyledi. Tecrübeli teknik direktör, "Buradaki 2 maçta da, zemin bizim yön değiştirmemizi engelledi." dedi.





"İSABETLİ ORTAMIZ AZDI"

Saha zemininden etkilendiklerini ifade eden Güneş, "Kapanmak isteyen takım merkezi kapatıyor ve bu nedenle kanatlardan gelmemiz gerekiyordu. Attığımız golde Larin’i rakip takip etti, Babel arkadan attı. Benzer pozisyonda Babel indirdi, Oğuzhan kaçırdı. Ama zemin kötü olunca aralara pas yapmakta da zorlandık." şeklinde konuştu.

Kanatlardan yapılan ortalarda da isabetler bulamadıklarını ifade eden Güneş, "Bir pozisyonda Vagner aradan attı ancak normalde o pasın öyle gitmemesi gerekiyordu. Zemin, oyunu etkiledi. Bütün oyuncularımız şartlar içinde en iyisini yapmaya çalıştı. Buna Lens de Larin de dahil. Larin geniş oyunu biraz daha iyi yapsa olurdu. Vücudunu da iyi kullanıyor. Bugün bizim oyuncularımıza direkt yapılan fauller vardı. Larin pozisyon da buldu ama vuruş olarak sıkıntı yaşadı." ifadelerini kullandı.