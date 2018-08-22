Şenol Güneş: Zor bir maç olacak

İki takımın da birbirini iyi tanıdığını ifade eden Şenol Güneş, ideal bir ilk 11'le sahaya çıkıp kazanmak istediklerini söyledi.

"YETENEKLİ OYUNCULARI VAR"

Sırbistan halkının futbolu sevdiğini dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, son dönemde yeteneki futbolcular yetiştirdiklerini belirtti.

Güneş, "Sırp halkı futbolu seviyor. Futbol kalitesi yüksek bir takımla oynayacağız. Hücumda kaliteli oyuncuları var. Bizim için zor bir maç olacak. Kendi futbolumuzu oynayarak kazanmak istiyoruz. Sakat ve cezalı oyuncularımız var." dedi.





PEŞ PEŞE GELEN DEPLASMANLARDAN YAKINDI

Takım kadrosunun oynamaya müsait olduğunu belirten Güneş, "Yarın ideal bir 11 ile sahada olacağız. Futbol adına güzel şeyler yapıp buradan güzel bir sonuçla ayrılmayı istiyoruz. İki takımın da iyi futbolcuları var. Biz onları tanıyoruz, onlar bizi daha çok tanıyor. Birbirimize yakınız. Herkes birbirini biliyor. Oyuncuların maçtaki verimi önemli olacak. Maç programı neyse ona uyarak sonuç almaya çalışacağız. Üst üste üçüncü deplasmanımız olacak." şeklinde konuştu.