Şenol Güneş'e 73'lük rakip

Euro 2020 grup elemelerinde Türkiye ile aynı grupta yer alan Arnavutluk, Christian Panucci'nin yerine Edy Reja ile anlaştıklarını açıkladı. 2016'da Atalanta'dan ayrıldıktan sonra ilk kez bir takımın başına geçen 73 yaşındaki teknik adam ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Tecrübeli teknik direktör, ''Anlaşma, Kasım'a kadar sürüyor. Eğer başarılı olursak devam ederiz. Ben her zaman bir yıllık sözleşme yaparım. Sonra geleceğimi değerlendiririm. İtalya'da uzun zaman teknik direktörlük yaptım, şimdi burada olduğum için mutluyum. Hedefimiz çok net. Avrupa Şampiyonası'na katılmak istiyoruz. Bunun için buradayız.'' diye konuştu.

İtalyan teknik direktör, kariyerinde Torino, Genoa, Napoli, Lazio ve Atalanta gibi takımları çalıştırmıştı.