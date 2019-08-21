Şenol Güneş'e Messi mi Ronaldo mu diye soruldu

Şenol Güneş, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) verdiği özel röportajda hem futbol, hem de özel hayatına dair 'EN'lerini açıkladı.

Şenol Güneş kendisine yöneltilen sorulara şu yanıtları verdi:

"HİÇBİR ANIMI DİĞERİNDEN AYIRAMAM"

-Teknik adamlıkta unutamadığınız en özel anınız nedir?

"Tabii kulüp, milli takım ve oyunculuk bazında var. Benim elli yılı geçen bir futbol hayatım var, hiçbirini diğerinden ayıramıyorum çünkü hepsi önemli. Tabi Dünya Kupası, Trabzonspor'un ilk şampiyonluğu farklı bir durumda çünkü ilk defa oluyor, Anadolu'dan bir takım şampiyon oluyor, kolay bir iş değildi. Fakat tüm anıları fotoğraf gibi karşıma koysanız ben yine seçim yapamam, mümkün değil."

"DİĞER FUTBOLCULAR RONALDO'YU ÖRNEK ALSIN"

-Messi mi Ronaldo mu?

"Ben Messi taraftarıyım, yaratıcılığı daha fazla ama ikisini de önemsiyorum. Ronaldo, çok çalışarak vücudu değişebilen bir oyuncu. Vücudunu değiştirmeyerek oyunculuğu, zekası, yeteneği, karakteri ve yaratıcılığıyla öne çıkan bir Messi var, her zaman farklı şeyle sunabilecek biri olarak bakıyorum. Ronaldo da Ümit Takım'da bize karşı oynamıştı benim dönemimde, 2002 yıllarında, o zaman daha farklıydı. Zayıf, dribling yapabilen farklı bir oyuncuydu. Gücünü üst seviyeye çıkarmış ve örnek alınması gereken biri. Çalışmayla çok şeyin değişebileceğin, kanıtlamış, fiziksel değişimlerle de başarılı olunacağını göstermiş bir oyuncu. Profesyonelliğini hala devam ettirdiğini bildiğim için söylüyorum bunu, oyuncuların onu örnek alması lazım."





SERGEN VE RIDVAN AVRUPA'DA OLMALIYDI

-Sergen mi Rıdvan mı?

"İkisi de lazım bize. Biri orta saha, biri hücum, ikisi de yaratıcı ve çabuk. İkisi de daha oyun oynanmadan hisseden ve onu hayata geçirebilen bir oyuncu. Onlar bana gör Türkiye için kayıp oyuncu, ikisinin Avrupa'da olması gerekirdi. Oynayanlardan söyleyeyim Burak için de aynı şey geçerli. Geçmişte Sergen ve Rıdvan Avrupa'da olsaydı biz zaten başka şeyler konuşuyorduk."

"ÖNCELİK ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE"

-Milli takım başarısı mı kulüp başarısı mı?

"Milli takım tabii ki. Görevde olduğum için söylemiyorum, önce milli takım, sonra Şampiyonlar Ligi, UEFA Ligi, Süper Lig ve diğer ligler. Sıralamam her zaman bu şekildedir, hep söylerim. Çünkü milli takım o ülkeyi temsil ediyor, kulüpler de o ülkeyi temsil ediyor. Kulüplerin profesyonel yapıları itibariyle haklı tarafları var çünkü parayı onlar veriyor, onlar da önemli ama onlarda da Şampiyonlar Ligi öncelikli."