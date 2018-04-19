Şenol Güneş'e yabancı madde atıldı maç durdu

Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Kadıköy'de ortalık karıştı. Şenol Güneş'in kafasına yabancı madde atıldı.
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ŞENOL GÜNEŞ'İN KAFASINA YABANCI MADDE İSABET ETTİ
Kadııköy'de Tolga Zengin ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında yaşanan tartışmayı sakinleştirmeye çalışan Şenol Güneş'in kafasına yabancı madde isabet etti.
Maç genelde zaman zaman futbolculara yabancı maddeler atan Fenerbahçe taraftarları ile Beşiktaş'ın kalecisi Tolga Zengin arasında bir tartışma yaşandı. Bu sırada Tolga Zengin'i sakinleştirmeye çalışan Şenol Güneş, kafasına isabet eden yabancı cisim yüzünden yerde kaldı.
Yaşanan bu olaydan sonra saha karıştı, hakemler soyunma odasına gitti.