Şenol Güneş'e yabancı madde atıldı maç durdu

G.Saraylı futbolcuların motive olmak için dinledikleri şarkı

Beşiktaş'ın armasında neden Türk bayrağı var

Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta taraftarlar, 30 otobüsle Kadıköy'e gitti. Siyah-beyazlılar son dönemdeki hakem hatalarına dikkat çekmek için siyah gözlük takıp siyah kapüşon giydi.

Tolga Zengin ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında yaşanan tartışmayı sakinleştirmeye çalışan Şenol Güneş'in kafasına yabancı madde isabet etti.

Yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası ne karar verileceği merak ediliyor. TFF'nin ya F.Bahçe'yi hükmen yenik sayması ya da maçı kaldığı yerden aynı skorla devam ettirmesi bekleniyor.

Fenerbahçe taraftarları tarafından kafasına yabancı madde atılan Şenol Güneş, soyunma odasına giderken kafasına 5 dikiş atılmasına sebep olan ikinci darbeyi aldı.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçında yaşanan olaylar sırasında tribünlerin ve futbolcuların gergin olduğu anlarda Hasan Ali Kaldırım'ın muz yemesi kameralara takıldı.

1 Şampiyonluk yarışında ikili averaj hesabı Süper Lig'de son 5 haftaya girilirken zirve yarışındaki takımları sadece 3 puan ayırıyor. Kıyasıya süren bu yarışta şampiyonu averaj belirleyebilir.

2 Devre arasında Arda Turan-Hasan Şaş gerilimi G.Saray'ın Başakşehir'i konuk ettiği maçın devre arasında Arda Turan'la hakem Halil Umut Meler arasındaki konuşmaya Hasan Şaş dahil oldu. Şaş, hakemle konuşan Arda'ya sözlü saldırıda bulundu.

3 Ruhsuz futbol Galatasaray taraftarını çıldırttı Galatasaray'ın 2-1'in rövanşında sahasında Akhisarspor'a 2-0 yenilerek kupaya veda etmesi, sarı-kırmızılı taraftarları bir hayli üzdü.

4 Video hakem devre arasında penaltı verdi Bundesliga'da oynanan Mainz 05 - Freiburg maçında ilk yarı bittikten sonra VAR kararı ile penaltı verildi. Oyuncular soyunma odasından sahaya geri dönmek zorunda kaldı.

5 Süper Lig'de 5 hafta kala zirvede son durum Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Başakşehir'i yenerek liderliğe yükseldi. Son 5 haftaya girerken, şampiyonluk yarışı kızıştı.

6 Abdullah Avcı'dan Terim'e: Saygıyı kaybetmemek lazım Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-0 kaybettikleri Galatasaray maçının ardından Fatih Terim'e ve yardımcılarına gönderme yaptı.

7 Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri Şampiyonlar Ligi'nin kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. Kupanın iki favorisi Real Madrid ile Bayern Münih yarı finalde karşı karşıya gelecek.

8 Emre Belözoğlu o hareketi basına yaptı Galatasaray maçında "Yazın bunları" tarzında bir hareket yapan Emre Belözoğlu, bu hareketi basın mensuplarına yaptığını açıkladı.

9 Galatasaray, Akhisarspor'a elendi Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş müsabakasında Akhisarspor’a 2-0 mağlup oldu ve Türkiye Kupası'na yarı finalde veda etti.