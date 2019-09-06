Şenol Güneş'i forvet hattı düşündürüyor

EURO 2020 elemele grubunda 4 maça çıkan A Milli Takım, topladığı 9 puanla iyi bir başlangıç yaptı. Şenol Güneş yönetiminde yeni bir döneme başlayan Ay-yıldızlı ekip cumartesi günü Andorra ile karşı karşıya gelecek.

Her ne kadar kağıt üstünde kolay gibi görünse de hem Andorra hem de Moldova maçlarımız son derece kritik olacak.

İki maç öncesinde, milli futbolcularımızın form durumu Şenol Güneş'in yüzünü güldürüyor. Deneyimli hocayı düşündüren tek bölge ise forvet.

SAVUNMACILARIMIZ FORMDA

Şenol Güneş'in eli savunma bölgesinde rahat. Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır formda. Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan ve Merih Demiral ise güven veriyor. Sağ bekte Zeki Çelik'in yanı sıra eski günlerine dönen Ozan Tufan da bir alternatif.

Orta sahada ise olarak Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Oğuzhan Özyakup, Hakan Çalhanoğlu ve Abdülkadir Parmak gibi isimler 67 yaşındaki hocanın kozu olacak.

FORVETTE CENK YA DA GÜVEN

Burak Yılmaz'ın sakatlığı Beşiktaş kadar A Milli Takım'ı da etkileyecek. Güneş'i düşündüren ise deneyimli golcünün yokluğunda Cenk Tosun, Güven Yalçın ve Enes Ünal'ın formsuz olması.

Şenol Güneş, Andorra maçında Cenk Tosun ya da Güven Yalçın'a şans verecek.